Okafor-Napoli, questione di minuti! In corso le firme sul contratto

Il Napoli prende Noah Okafor a pochi minuti dalla fine di questo calciomercato invernale. Come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, in questo momento sono in corso le firme sul contratto. A brevissimo dovrebbe arrivare l'ufficialità: l'attaccante arriva dal Milan in prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro.

È lo svizzero dunque l'ultimo acquisto di questo mercato di gennaio del Napoli, sicuramente non privo di sorprese. Dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain, un fulmine a ciel sereno per la piazza, i nomi sondati per sostituirlo sono stati diversi: da Garnacho e Adeyemi passando a Zhegrova e Saint-Maximin saltato proprio nelle ultime ore. Alla fine si è arrivati ad Okafor, che sembra niente più di un colpo d'emergenza.