Osimhen è solo un ‘piano B’ per lo United: il primo obiettivo per l’attacco è un altro

Nella Juventus del futuro uno dei primi tasselli da dover piazzare sarà quello della prima punta. Dusan Vlahovic è destinato ad andare via, mentre il futuro di Kolo Muani è legato al PSG, squadra che detiene il suo cartellino. Non è neanche un mistero che l'obiettivo numero uno di Cristiano Giuntoli è quello di portare a Torino Victor Osimhen e riformare quella coppia che due anni fa riuscì a vincere lo scudetto col Napoli.

Per il nigeriano, tuttavia, non sembra mancare la concorrenza e una delle squadre più interessate ad accaparrarselo è il Manchester United. O almeno sembra essere il Manchester United. Sì perché come riferisce Football Insider, i Red Devils considerano l'attaccante attualmente in prestito al Galatasaray soltanto il piano B al vero grande obiettivo dell'attacco che è Viktor Gyokeres. Ruben Amorim farebbe carte false per avere lo svedese anche a Manchester ma siccome la concorrenza è più agguerrita che mai, alla fine potrebbe ripiegare su Osimhen.