Osimhen-Galatasaray, Romano: "Può partire già a gennaio, resta l'apprezzamento del Chelsea"

Manca solo l'annuncio ufficiale e Victor Osimhen sarà un nuovo giocatore del Galatasaray, ma il nigeriano che arriverà in prestito dal Napoli potrebbe restare solo pochi mesi in Turchia. Come, infatti, rivelato dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube il centravanti potrebbe già firmare a gennaio per un altro club.

"Resta l'apprezzamento di Victor Osimhen da parte di diversi club, in particolare da Chelsea dopo il mancato arrivo nelle ultime ore del mercato estivo. Resta da vedere se un'opzione potrà essere attivata a gennaio o in estate. Di sicuro iI Chelsea apprezza ancora molto Osimhen, vediamo se riattiveranno questa opzione a gennaio o la prossima estate. Osimhen ha una clausola di rescissione per gennaio, per lasciare il Galatasaray".