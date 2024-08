Osimhen, l'Al-Ahli si sente così sicuro di chiudere il colpo che ieri è emersa una voce

L'Al-Ahli si avvicina a Osimhen. Il club arabo, scrive il Corriere dello Sport, ha aumentato l’offerta al Napoli arrivando a 70 milioni di euro; più o meno 30, invece, sono quelli garantiti a stagione a Osimhen, per 4 anni, con clausola rescissoria - pare da una cinquantina di milioni - che dovrebbe scattare addirittura sin dalla prossima annata, in caso di offerte di club europei. Nel frattempo anche ieri il Chelsea ha provato a battere sul filo la concorrenza, ma le difficoltà legate all’ingaggio non sono ancora state superate.

"L’Al-Ahli si sente così sicuro di chiudere il colpo Osimhen con il Napoli che ieri pomeriggio, a un certo punto, le fonti del deserto hanno cominciato a soffiare notizie di firme imminenti. Si vedrà".