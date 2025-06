Osimhen, l’Al-Hilal non molla! Dalla Turchia: pronto rilancio e ingaggio da oltre 50mln

Il futuro di Victor Osimhen resta uno dei temi caldi del mercato estivo. Mentre il Galatasaray continua a coltivare il sogno di riportare in Turchia l’attaccante nigeriano, al momento non si registrano sviluppi concreti. La vera insidia per i turchi, però, arriva dall’Arabia Saudita, perché la storia tra l'attaccante di proprietà del Napoli e l'Al-Hilal non è ancora finita. Il club della Saudi Pro League non ha abbandonato la pista, nonostante un primo tentativo sfumato.

La squadra allenata da Inzaghi aveva già raggiunto un’intesa economica con il Napoli, disposto a cedere il giocatore per una cifra vicina alla clausola da 75 milioni di euro. Tuttavia il nodo resta l’accordo con l’attaccante, che ha finora rifiutato le proposte salariali, pur essendo particolarmente onerose. La trattativa potrebbe però riaprirsi, come riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato turco Yağız Sabuncuoğlu. L’Al-Hilal sta infatti valutando di fare una nuova offerta a Osimhen da oltre 50 milioni di euro all'anno.