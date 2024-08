Osimhen non va al Chelsea, Romano: "Trattativa fallita! O Arabia o fuori rosa"

Dopo una lunghissima sessione di calciomercato estiva, la telenovela della cessione di Victor Osimhen potrebbe finire nel peggiore dei modi. Infatti, il nigeriano rischia di rimanere fuori rosa quantomeno fino a gennaio, quando riaprirà il mercato. A riguardo arrivano notizie dell'ultim'ora da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, che su X scrive:

"Affare completamente FALLITO per Victor Osimhen. Nessun accordo con il Chelsea e la delegazione dei Blues lascia Napoli. Se nei prossimi 3 giorni non accadrà nulla dall'Arabia Saudita, Osimhen rimarrà al Napoli ma NON farà parte della rosa della prima squadra. Relazione attualmente completamente interrotta".

