Osimhen sogna il PSG, bloccato dai casi Ramos e Kolo Muani: il valzer dei '9' non è partito

"Napoli, tormentone Osimhen", si legge sulle pagine del Corriere dello Sport in edicola oggi. Una situazione particolare quella dell'attaccante nigeriano che vorrebbe andare al Paris Saint-Germain, ma al momento i francesi non riescono a cedere Kolo Muani o Ramos per arrivare a uno dei giocatori simbolo dello Scudetto.

La situazione al momento è abbastanza delicata: non ci sono offerte e il suo agente continua a lavorare in attesa che "esploda il grande giro degli attaccanti". Nel frattempo però le pretendenti attendono e non fanno passi significativi: il Napoli non ha nessuna intenzione di svendere il giocatore, ma chiaramente andrà valutato il gap di condizione col resto della squadra.