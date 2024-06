Palmeri: “Si arma il clamoroso scambio Di Lorenzo-Chiesa! La Juve frena, ha delle remore”

“Nel frattempo si arma lo scambio clamoroso Chiesa-Di Lorenzo”, lo scrive nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Tancredi Palmeri.

In verità Federico rimarrebbe volentieri alla Juventus, ma solo se ci fosse l'esplicito consenso della società e il giusto riconoscimento al miglior giocatore di movimento italiano. Cosa che il Napoli ha provveduto già a far recapitare al giocatore, soprattutto il pressing di Conte che sogna di aver tra le mani un disequilibratore come Chiesa.

E alla Juventus piace Di Lorenzo, la cui permanenza si è fatta complicata. Tenendo conto di tutti i fattori – età, rendimento, infortuni, anni di contratto rimasti – la valutazione è molto simile, sui 25 milioni. E lo scambio è molto possibile, frenato in verità solo dalle remore del club bianconero nel rischiare di fare un favore a un competitore (e a De Laurentiis, nel caso di Giuntoli)".