Piace al Napoli, Sebastiano Esposito sul ritorno all'Inter: "Per ora è solo un sogno"

Serata amara per l'Italia U21, che esce sconfitta 2-1 dall'amichevole contro l'Olanda nonostante la superiorità numerica nel finale. A Venezia, gli Azzurrini dominano per larghi tratti, ma pagano un incredibile errore difensivo all'ultimo minuto, permettendo agli Oranje di trovare il gol decisivo con Bruns, in contropiede, quando erano rimasti in nove uomini.

Per gli azzurri a segno Sebastiano Esposito, subentrato nella ripresa. Al termine del match l'attaccante attualmente in forza all'Empoli ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Il risultato, soprattutto in Italia, conta più della prestazione. Un episodio ci ha condannato, i dettagli fanno al differenza e noi grandi dobbiamo farlo capire. Pensiamo già alla prossima", le sue parole riportate dall'edizione online del Corriere dello Sport.

Esposito ha poi parlato anche di mercato, rispondendo a una precisa domanda su un suo ritorno all'Inter, club a cui ancora appartiene il suo cartellino: "Sapete meglio di me che il mercato è molto difficile, a oggi è solo un sogno".