Juanlu-Napoli, da Siviglia: il club andaluso ha comunicato che non vuole Simeone nell'affare

Secondo quanto riportato dal Diario de Sevilla, Giovanni Simeone non rientra più nei piani di mercato del Siviglia. Il club andaluso ha comunicato ufficialmente al Napoli che non intende inserire l'attaccante argentino come contropartita tecnica nell’operazione per Juanlu Sanchez, il terzino destro classe 2003, vicinissimo al club campione d'Italia.

