Quante squadre su Cambiaghi: oltre al Napoli ci pensa mezza Serie A

Il quotidiano spiega che è il Como la squadra ad aver presentato la miglior proposta economica alla Dea nei confronti della concorrenza

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma su Nicolò Cambiaghi, sottolineando come l'attaccante di proprietà dell'Atalanta, squadra nella quale è tornato al termine del prestito (di durata biennale) all'Empoli. Come un'estate fa, Sartori torna all'attacco su un calciatore da lui molto apprezzato (arrivò all'Atalanta quando era ancora in dirigenza).

Il quotidiano spiega che è il Como la squadra ad aver presentato la miglior proposta economica alla Dea nei confronti della concorrenza, rappresentata da Lazio, Napoli, Parma, Torino e Genoa, oltre appunto ai felsinei e all'Empoli che dal canto suo lo riaccoglierebbe volentieri. Cambiaghi, si legge, vuole riflettere bene sulla scelta e dà la preferenza a chi fa le coppe europee. Se poi ci si aggiunge che il Bologna è in Champions... Dal canto suo però il calciatore non aveva preso benissimo - scrive l'estensore dell'articolo - il ripensamento last minute della società emiliana, spinta al dietrofront anche da una valutazione dell'allora allenatore Motta. Col tempo comunque anche lo stesso Cambiaghi aveva compreso come non si trattasse di un vero e proprio voltafaccia. Il Bologna vuole Cambiaghi, ma a patto di non partecipare ad aste e che l'Atalanta non tiri troppo sul prezzo.

Nel caso in cui dovesse essere abbandonata la pista, possibili alternative arrivano dal Nord Europa: lo svedese Pontus Almqvist, in prestito al Lecce la scorsa stagione e ora tornato al Rostov, ma anche Elias Achouri del Copenaghen, con doppio passaporto francese e tunisino.