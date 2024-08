Rai - Gilmour-Napoli, si farà ma solo last minute: prima le cessioni

"Gianluca Gaetano è vicinissimo al Cagliari, si discute con la Lazio per Michael Folorunsho ma è tutto molto aperto".

Nel corso del Tg2 Sport, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha riferito le ultime sul Napoli: "Domani Lukaku day, visite programmate a Villa Stuart, potrebbe esserci, ma non è detto anche Scott McTominay. Acquisto dal Manchester United definito, l’unica incertezza sul suo arrivo se domani o dopodomani

Per quanto riguarda Billy Gilmour si farà, ma last minute perché il Napoli deve vendere. Gianluca Gaetano è vicinissimo al Cagliari, si discute con la Lazio per Michael Folorunsho ma è tutto molto aperto. Walid Cheddira all’Espanyol e Alessio Zerbin al Monza entrambi in prestito”.