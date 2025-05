Podcast Rai, Paganini: “Allegri in pole se Conte va via! Ha ottimi rapporti con ADL”

vedi letture

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Rai Paolo Paganini.

Napoli-De Bruyne: cosa c'è di vero?

"E' ufficiale che se ne va dal City, il discorso è che gli stessi procuratori hanno avuto un contatto. Alle cifre che prende il Napoli non può trattare, perché poi anche gli altri chiedono un adeguamento. E' una suggestione, ma il dato importante è che il Napoli che sarà una delle poche squadre che si presenterà con una liquidità importante sul mercato estivo, con le cessioni di Kvara e in teoria di Osimhen. Ma non credo che la priorità sia De Bruyne ora".

Napoli che quindi potrà investire molto per competere anche in Champions. E allora converrà ad ADL rimanere con Conte?

"Conte ha firmato un contratto di 3 anni ma sappiamo che se va via in pole c'è la Juve, che è rimasto il suo pallino. La Juve però deve andare in Champions. Lui va con una lista della spesa, se non lo accontentano lì non va. Se vinci lo Scudetto, la gente si aspetta qualcosa in più. Se va in Champions, Conte ti chiede 5 giocatori di peso, se ADL gli dice ok allora Conte rimane, altrimenti no. La rosa del Napoli deve essere allargata e di qualità. E devi investire quindi".

E se spunta Allegri alla fine?

"I rapporti Allegri-ADL sono molto buoni. E sono molto buoni anche con Marotta quelli di Allegri, anche perché si dovrà vedere cosa decide Inzaghi poi. Di sicuro Allegri è in pole dovesse andare via Conte. ADL punterà a soddisfare le richieste di Conte, ma o vai su un allenato conservativo come Allegri o Pioli, o fai una scelta più radicale come Gasperini o De Zerbi. Ora sei a un bivio ed è legato a questo incontro tra Conte e ADL".

Osimhen potrebbe rimanere a Napoli con un progetto serio?

"Non credo, anche perché penso che puntino su un attaccante come Kean, di quel tipo lì".