Sky - Napoli-De Bruyne, trattativa va avanti da settimane: due i nodi da sciogliere

Il giornalista di Sky Sport Gianluigi Bagnulo, che ieri ha lanciato la notizia dell’interesse del Napoli per Kevin De Bruyne, ha parlato a Radio Marte: “Premetto che la trattativa per portare De Bruyne al Napoli è molto complicata, ma avere un campione così lo è per tutto il campionato italiano. Il tentativo è però concreto, con i contatti che vanno avanti da diverse settimane tra lui e il ds Manna. Si parla di un’offerta di due anni del Napoli a De Bruyne.

Il nodo è duplice: certamente c’è l’aspetto economico per lo stipendio mostruoso che prende oggi dal Manchester City, ma è chiaro che abbasserà le pretese anche per gli infortuni che ha subito quest’anno e per i suoi 34 anni a un passo. Ma il nodo principale è la famiglia: è un ragazzo molto riservato e particolare, i suoi figli sono nati a Manchester, vive in una casa che gli consente estrema privacy. Trasferire l’intera famiglia non è cosa da poco. E’ vero che si è sposato con la moglie a Sorrento e che ha avuto come testimone di nozze Mertens, ed è certo che è attratto dall’idea di venire, subendo la bellezza dei luoghi, il fascino del clima, del cibo e della nuova sfida.

Si tenga conto che lui vuole dimostrare ancora di essere un top player in Europa, tant’è che voleva restare al City e che non vuole andare in MLS a svernare. Però non è facile logisticamente muovere la famiglia De Bruyne: se Kevin si convincesse su questo punto l’accordo economico verrebbe dopo, sarebbe secondario. Sul calciatore c’è il Liverpool ma non solo: una leggenda del City che va a Liverpool non è il massimo della vita, anche se le due città sono confinanti. Quest’anno ha avuto qualche infortunio, ha giocato meno ma ha segnato gol importanti. Per me in Italia De Bruyne farebbe la differenza a occhi chiusi, pur essendo nella fase discendente della sua carriera resta un calciatore clamoroso, spaccherebbe il campionato, più di McTominay che sta facendo benissimo ma che, onestamente, non è De Bruyne”.