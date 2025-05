Sky - De Bruyne a prescindere da Conte: è un’occasione che il Napoli vuole cogliere

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, a Radio Marte ha riferito le ultime sul mercato del Napoli e non solo: "Eventuale spareggio scudetto? Non so se la Lega abbia già fatto delle valutazioni in tal senso, ma sicuramente l'ultima partita di Inter e Napoli non si disputerà di domenica per dare più tempo all'Inter impegnata nella finale di Champions League. Si vedrà.

De Bruyne-Napoli? Non credo sia una richiesta di Conte ma un'opportunità che il Napoli ha voluto cogliere, non è né in anticipo né in ritardo ma in corsa, operazione difficile per un calciatore enorme, ma che sopisce tutti i dubbi sulla volontà del Napoli di rimanere competitivo alzando l'asticella. Cominciare a pensare a questa operazione ed entrare in contatto con l'entourage del calciatore sono già note molto positive. Essendo un parametro zero molto appetibile, ci sono tanti club europei e non su di lui, è una decisione di vita che dipende esclusivamente dal calciatore e dalla famiglia. Il Napoli però c'è e questa è una bella notizia non solo per i tifosi napoletani ma per il calcio italiano. È lo specchio della volontà da parte del Napoli di voler investire, di una progettualità solida e continua e che investirà anche le infrastrutture.

La squadra verrà rinforzata senza dubbio perché c'è la Champions League ed ha bisogno di rinforzi. Non so cosa farà Conte, dovranno parlarsi per chiarire eventuali zone d'ombra. Se decidessero di separarsi, non sarà per De Bruyne né per nessun altro, ma per una visione diversa del futuro. Credo Se ne riparlerà alla fine del campionato. L’Inter non era favorita due anni fa eppure ha fatto la sua figura, ora non so se parte favorita contro il PSG ma sicuramente ha delle consapevolezze acquisite importanti. Il campionato dipende solo dal Napoli, è nelle mani degli azzurri”.