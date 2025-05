Romano smentisce: “Il Liverpool non è in trattativa per De Bruyne”

Il Napoli ci sta provando seriamente per Kevin De Bruyne. Il club di De Laurentiis sta tentando di assicurarsi il centrocampista belga, che a fine anno darà l'addio al City. Una trattativa complicata, che il ds Manna porta avanti già da qualche settimana, ma il Napoli ha avviato contatti e prova a coltivare il sogno. Dopo la decisione del City di non rinnovare il suo contratto, il classe '91 a fine stagione sarà svincolato e si sta già scatenando la corsa per assicurarsi le sue prestazioni. Ci sono interessamenti dalla MLS (su tutti i Chicago Fire), mentre piovono smentite sul Liverpool.

A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: “Il Liverpool non è in trattativa per Kevin De Bruyne, non ci sono stati approcci né contatti tra il giocatore belga e i Reds. Il centrocampista ha parlato con diversi club tra i quali i Chicago Fire. Non si sa ancora la scelta che prenderà De Bruyne, ma quello che ci tengo a chiarire è che non ci sono trattative tra il Liverpool e il giocatore”.