Rashford via dal Man United? Solo per un top club: rifiutate offerte arabe e turche

vedi letture

Marcus Rashford ha detto no a tre proposte provenienti dalla Saudi Pro League

Marcus Rashford ha detto no a tre proposte provenienti dalla Saudi Pro League, che avrebbero garantito all'attaccante un ingaggio da capogiro fino a 35 milioni di sterline l’anno. A riportarlo è il Telegraph Sport, che sottolinea come il giocatore del Manchester United abbia altre priorità per il suo futuro. Rashford, infatti, sarebbe intenzionato ad accettare solo un trasferimento verso un club competitivo in grado di soddisfare le sue ambizioni, con l’obiettivo di riconquistare un posto nella nazionale inglese sotto la guida di Thomas Tuchel. Nonostante il Manchester United sia disposto a lasciarlo partire al giusto prezzo, al momento non ci sarebbero offerte concrete per l’attaccante sul mercato di gennaio.

No all'Arabia Saudita e alla Turchia

Il 27enne, che attualmente guadagna oltre 300.000 sterline a settimana, ha rifiutato le ricche proposte arabe, preferendo concentrarsi su un progetto calcistico più ambizioso. Inoltre, il Telegraph Sport esclude categoricamente un suo trasferimento in Turchia nel corso di questa sessione di mercato. Il futuro di Rashford resta dunque incerto, ma è chiaro che il giocatore punta a un progetto che rispecchi le sue aspirazioni sportive, piuttosto che a un semplice guadagno economico.