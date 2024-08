Relevo - Il Napoli ha in pugno Gilmour: nelle prossime ore incontro decisivo col Brighton

"Nel frattempo il Brighton si avvicina a Matt O'Riley".

Billy Gilmour nelle prossime ore potrebbe diventare un nuovo giocatore del Napoli. Nelle prossime ore è previsto l'incontro decisivo con il Brighton.

A riferirlo su X è Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato di Relevo: "Il Napoli ha in pugno Gilmour ma serve il via libera del Brighton. Nella giornata di domani è previsto un contatto con il presidente del club inglese per sbloccare definitivamente la trattativa. Nel frattempo il Brighton si avvicina a Matt O'Riley".