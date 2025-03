Retroscena Frattesi: ecco perché il Napoli l'aveva sondato a gennaio

Già dall'estate scorsa al Napoli viene accostato il nome di Davide Frattesi, centrocampista che all'Inter quest'anno sta trovando davvero poco spazio. Un retroscena legato al mercato di gennaio viene raccontato oggi da Tuttosport: “Il Napoli aveva sondato il terreno a gennaio per Davide Frattesi, ricevendo non tanto un “no” da parte dell’Inter, quanto una valutazione altissima, superiore ai 60 milioni.

A Milano non volevano di fatto rinforzare una diretta concorrente per lo scudetto, tant’è che la quotazione per la Roma era invece di 45. A fine stagione però la situazione potrebbe cambiare, anche perché Frattesi per l’Inter non sarà incedibile, anzi”.