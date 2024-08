Retroscena Gilmour: ha visto Napoli-Bologna e chiesto di tenere libera la maglia numero 8

Billy Gilmour si immaginava e si immagina già come nuovo giocatore del Napoli. Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha anche svelato un retroscena in tal senso: “Gilmour aveva visto la partita vinta dal Napoli in casa contro il Bologna e voleva venire a Napoli, si mandava degli sms con alcuni dirigenti del Napoli dicendo arrivo lasciatemi la maglia numero 8, io voglio essere un giocatore del Napoli, dunque il calciatore continua a spingere per il trasferimento. Vediamo se il Brighton lo lascerà partire”.