Retroscena Hien: il Napoli aveva provato a inserirsi, ora il suo futuro è scritto

L'Atalanta non è attiva solamente sul mercato in uscita, ma anche nel blindare i propri giocatori. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sono iniziati i dialoghi con Isak Hien per un nuovo accordo. L'attuale contratto dello svedese scadrà il 30 giugno 2028 e la Dea vuole allungare ulteriormente la scadenza, per farne uno dei pilastri della propria retroguardia e della propria squadra.

Nonostante gli interessi dalla Premier League e dalla Serie A - con il Napoli che prima di prendere Beukema aveva provato a inserirsi - i Percassi e Tony D'Amico sono sempre stati chiari: il centrale è incedibile. Perdere un pezzo pregiato come Hien significherebbe dover ritrovare la quadra in un reparto in cui i nerazzurri sono attualmente ben coperti e non hanno grosso bisogno di fare investimenti. Juric può dunque dormire sonni tranquilli, almeno per quanto riguarda il classe '99.