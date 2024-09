Retroscena Kiwior, c’è stato un sondaggio del Napoli: no dell’Arsenal, il motivo

Jakub Kiwior non ha cambiato casacca nemmeno in questa estate.

Jakub Kiwior non ha cambiato casacca nemmeno in questa estate. Accostato a molti club italiani, l'Arsenal ha deciso che se qualcuno lo avesse davvero voluto avrebbe dovuto fare una offerta davvero importante, nell'ordine di almeno 20 milioni di euro, per un acquisto a titolo definitivo. Qualcosa di molto complicato per le squadre interessate, perché quasi tutte erano convinte che con l'arrivo di Calafiori ci fosse uno spiraglio per un prestito con un diritto di riscatto. Tutte le proposte di questo tenore sono state respinte con perdite.

Bologna e Inter hanno formalizzato le loro proposte, ma non c'è stato modo di lavorare sull'intesa con l'Arsenal. I rossoblù prima di prendere Casale - e nel mezzo delle contrattazioni con Hummels, Vitik, Logan Costa e gli altri - avevano presentato un'offerta, mentre i nerazzurri volevano completare il reparto prendendo il vice di Bastoni. Troppo alta la richiesta dell'Arsenal, meglio andare su un giovanissimo come Palacios, comunque pagato ma non quei 20 milioni per il polacco. Né Milan né Juventus, invece, hanno seguito il profilo.

E poi ci sono stati due interessamenti forti: uno della Fiorentina e uno del Napoli. Entrambi avevano chiesto informazioni e hanno seguito Kiwior come un'opzione, soprattutto qualora l'Arsenal avesse aperto al prestito. Non è successo e Kiwior è rimasto. Con le tante partite, fra Premier e Champions League, avrà il suo spazio. Altrimenti a gennaio ci sarà un altro possibile tormentone. A riferirlo è TMW.