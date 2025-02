"Ricattati da Kvara", dietro le parole di Manna c'è l'art.17? Liberarsi con un indennizzo

"Eravamo quasi ricattati da Kvaratskhelia", le parole fortissime del ds Giovanni Manna ad inizio conferenza per spiegare l'ok all'addio del georgiano già a gennaio, nonostante i numeri tentativi di rinnovo partiti già dall'estate scorsa. Dietro alle parole del ds del Napoli potrebbe esserci la minaccia di utilizzare l'articolo 17 della Fifa ed in un altro passaggio - in generale sul rispetto dei contratti - appare piuttosto credibile:

"Come proteggersi? Solo rinnovare ci avrebbe protetto da dinamiche extra-calcio che si sono presentate e ci hanno costretto ad effettuare questa uscita. Quando una persona vuole andare via, è difficile convincerla a restare. Noi ci abbiamo provato, il mister s'è speso in prima persona, quando fu presentato disse cose forti, il giocatore si è messo a disposizione poi non ha dato seguito, non diamoci colpe, doveva andare così. Basta, è passato, se continuiamo a pensare a Kvara... la tutela è rinnovare nei tempi giusti oppure venderli e sostituirli".

Cos'è l'articolo 17? Permette ad un calciatore con un contratto di tre anni di svincolarsi al termine del terzo anno o, se ha più di 28 anni, di svincolarsi dopo due anni tramite il pagamento di un indennizzo calcolato sulla base dello stipendio percepito in quel momento, gli anni di militanza in quel club e l'età.