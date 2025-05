In settimana briefing tra ADL e Manna: tutti i nomi sulla lista del Napoli

vedi letture

Sarà un'agenda fitta di impegni quella che attende il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, fresco di ritorno dalle Maldive e pronto a gettarsi a capo fitto in 3 settimane che potrebbero segnare presente e futuro degli azzurri. Briefing per pianificare l’anno che verrà; poi il centro sportivo da avviare per il primo settembre; lo stadio sul quale dialogare con il sindaco Manfredi e soprattutto un incontro con Antonio Conte solo dopo la sfida il Genoa.

Per quanto riguarda il futuro, scrive La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis aspetta Manna, il diesse, per pianificare e lascerà che Conte resti immerso nella enorme vigilia che condurrà al Genoa ripromettendosi di parlarsi delle rispettive visioni la prossima settimana.

Intanto, per giocare d’anticipo sulla concorrenza, varrà la pena portarsi avanti con Solet dell’Udinese, che ha concesso una specie di corsia preferenziale; con Montoro del Velez, opzionato sulla parola; ma anche poi meditare sui centrocampisti e valutare chi tra Ferguson del Bologna e Frattesi sia più adatto al centrocampo del Napoli, e chi tra Paixao (Feyenoord) e Lang (Psv) vada adagiato sulla fascia sinistra che è stata di Kvara.