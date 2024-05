Ricordate Pepe? Flop già a 28 anni: a giugno sarà senza squadra

Nicolas Pepe, seguito a lungo dal Napoli, sarà senza squadra da giugno. Finirà il suo rapporto con il Trabzonspor

