Romano: "Lo United lavora all'accordo per Dorgu". Possibile che sia l'erede di Garnacho?

Il Manchester United sta lavorando all'accordo con Patrick Dorgu. Lo annuncia l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che su X scrive "L'esterno del Lecce è ancora uno dei nomi principali della lista del Manchester. Lo United è pronto ad aprire trattative formali con il Lecce, anche se finora non è stata inviata alcuna offerta. Il Lecce vuole circa 40 milioni di euro". Bisognerà capire se questa mosse possa essere un risvolto della possibile cessione al Napoli di Garnacho.

Manchester United have been working on Patrick Dorgu deal, as exclusively revealed two weeks ago.



