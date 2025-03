Sarà un'estate da oltre 150mln: le prime manovre reparto per reparto

vedi letture

Concentrazione a Castel Volturno con i superstiti della nazionali e lotta Scudetto pronta a tornare nel vivo. Antonio Conte lavora per portare al top Neres e non solo, con uno sguardo ai suoi ragazzi impegnati con le selezioni e che stavolta possono rigenerarsi in nazionale dopo un mese abbondante di flessione, ma sono giorni anche di manovre di mercato. Il Napoli è già da tempo al lavoro in vista di un'estate in cui dovrà completare la rivoluzione partita in estate per affrontare le tre competizioni e che potrà partire con almeno 150mln di euro derivati dall'addio di Kvara e da quello scontato di Osimhen per la cifra della clausola. Una cifra notevole, peraltro da ritoccare ampiamente verso l'alto con i tanti riscatti all'orizzonte (già certi quelli di Caprile per 7mln, Folorunsho per 10 e Natan per 9mln) e senza escludere altre partenze, ma da spendere provando però a tenere sotto controllo il monte stipendi.

Portiere e difesa

Il Napoli è pronto già in questa settimana ad annunciare il rinnovo di Meret, ma con l'addio di Caprile, che verrà senz'altro riscattato dal Cagliari, il club partenopeo interverrà per un dodicesimo. Non necessariamente un giovane perché l'idea è di creare competizione con Meret e negli ultimi giorni è trapelato il nome di Milinkovic-Savic del Torino. In difesa il Napoli ha già messo le mani su Marianucci, classe 2004 che prenderà il posto di Rafa Marin e che da under non peserà nelle liste, ma l'obiettivo è aggiungere un terzo di valore ed i nomi gettonati ad oggi sono quelli di Solet, Gatti e Beukema.

Centrocampo

Il Napoli valuta seriamente il riscatto di Billling dal Bournemouth, considerando che è fissato a 9mln di euro forse persino trattabili, ma in ogni caso l'idea è di aggiungere un altro centrocampista ma con caratteristiche diverse da quelli in organico. Il tentativo è stato fatto già a gennaio - in quel caso per Pellegrini - con l'obiettivo di aggiungere qualità, palleggio e gol, al di là di quello che accadrà per Anguissa in modo da tenere Gilmour come vice-Lobotka nel gioco virtuale delle caselle delle coppie.

Tanto da fare in attacco

Gran parte del tesoretto servirà per il reparto avanzato. Il Napoli dovrà assicurarsi, con parecchi mesi di ritardo, il sostituto di Kvaratskhelia a sinistra, ma non solo. Il club dovrà intervenire probabilmente anche per un altro esterno: destro, se riterrà opportuno lasciare Neres a sinistra, oppure sulla corsia mancina se Conte vorrà considerare il brasiliano sulla sua fascia naturale dove però è inamovibile Politano. Da capire se il Napoli riaprirà le trattative di gennaio: da Adeyemi a Zhegrova e Noah Lang. Per le tre competizioni servirà anche una punta da alternare a Lukaku con i nomi di Lucca e Hojlund sempre caldi.