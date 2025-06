Scalvini nel mirino del Napoli, da Bergamo: "Fissato il prezzo per l'addio"

vedi letture

Non c'è solo Beukema nell'elenco del ds Manna per il ruolo di difensore centrale. Piace anche Scalvini dell'Atalanta che però ha una valutazione di mercato altissima come scrive Il Corriere di Bergamo. Tra i 40 e i 50 milioni la richiesta della Dea. Il quotidiano parla di una valutazione su cui pesa anche il recente infortunio.

"Quasi 15 in più del suo valore attuale secondo i dati di Transfermarkt. Questo perchè, a causa del doppio infortunio, ha giocato solo 8 gare, perdendo un po' del suo valore. Questo per le leggi del mercato, non per l'Atalanta che vuole rifondare partendo dal 21enne ambito anche dal Napoli", si legge. Anche per Beukema del Bologna c'è ancora distanza tra domanda e offerta.