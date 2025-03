Scambio Hojlund-Osimhen? The Athletic: ecco perché è complicato

David Ornstein, esperto di mercato per The Athletic, ha commentato la possibilità di uno scambio tra Rasmus Hojlund e Victor Osimhen tra Manchester United e Napoli durante il Back Pages Podcast. Ornstein ha definito l'operazione "certamente interessante", ma ha espresso dei dubbi sulla sua fattibilità. Il Manchester United ha investito oltre 70 milioni di sterline per Hojlund e, secondo Ornstein, è probabile che il club voglia puntare su di lui per costruire la propria squadra, piuttosto che optare per un attaccante più esperto in un affare complicato.

Per quanto riguarda Osimhen, Ornstein anticipa un possibile trasferimento, dato che il Napoli ha già aperto alla sua partenza verso il Galatasaray, ma il futuro del calciatore è ancora incerto. Lo United è stato accostato a Osimhen, ma l'esperto si mostra scettico riguardo alla possibilità che il Manchester rinunci a Hojlund. Quest'ultimo, infatti, rappresenta un investimento significativo e la cessione porterebbe a una perdita sul valore contabile.