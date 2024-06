Scotto svela: "Buongiorno? Cairo vuole la stessa cifra di Bremer alla Juve"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

"Cairo è uno duro, vuole replicare l'operazione Bremer che fu ceduto alla Juventus per 55 milioni di euro e quella è la valutazione che fa di Buongiorno. E' una valutazione troppo alta e richiederà uno sforzo al Napoli che sta cercando un grande difensore. Anche Hermoso è bravo nella difesa a tre, Buongiorno farebbe il centrale ed Hermoso sarebbe il braccetto.

Uno costa tanto e l’altro non costa quasi niente, è un parametro zero, ma ci sono delle commissioni da pagare agli agenti. La trattativa Buongiorno deve ancora partire, il Torino non prende in considerazione le contropartite tecniche. Speriamo nel buon senso di Cairo che non può spingersi oltre certe cifre".