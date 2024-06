Scotto: "Visite Rafa Marin, c'è la data. Le ultime su Buongiorno ed Hermoso"

vedi letture

Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, ha scritto un post sui social per le ultime di calciomercato

Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, ha scritto un post sui social per le ultime di calciomercato: "Rafa Marin farà le visite mediche la prossima settimana e sarà in ritiro a Dimaro. Buongiorno resta il primo obiettivo, si attende l'apertura di Cairo per aprire la trattativa vera e propria. Hermoso è considerato come alternativa, ma i costi alti nonostante il parametro zero frenano il Napoli e il giocatore guarda anche altrove. Spinazzola a zero idea gradita a Conte per sostituire Mario Rui, che cerca squadra in Portogallo, dove vorrebbe finire la carriera".