Grealish offerto al Napoli! Romano: "Ma non scalda, per caratteristiche e ingaggio"

Non solo Dan Ndoye, al Napoli vengono proposti anche altri esterni offensivi. Tra questi Jack Grealish, in uscita dal Manchester City. Ne parla Fabrizio Romano sul suo canale Youtube: "Grealish resta un giocatore fuori dai piani del Manchester City, che deve trovare una sistemazione. I suoi agenti sono gli stessi che hanno fatto l'operazione Gilmour-Napoli un anno fa, i rapporti dunque sono molto buoni.

Grealish è stato proposto come opportunità per questa finestra di mercato, ma è un giocatore che non scalda, non è considerato una priorità. Il Napoli vuole un esterno con caratteristiche diverse. E poi Grealish ha un ingaggio diverso da Ndoye. Per Ndoye si continua a trattare, il Napoli prova a inserire una contropartita, ma il Bologna non ha dato ancora il via libera".