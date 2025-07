Ultim'ora Ndoye, Romano: "Priorità al Napoli e accordo sull'ingaggio, ma c'è distanza col Bologna"

Il Napoli continua a lavorare per Dan Ndoye. Le ultime arrivano direttamente dall'esperto di mercato Fabrizio Romano: "In attesa di chiudere anche Milinkovic-Savic per la porta, il Napoli continua a lavorare sull'esterno. In queste ore il discorso Dan Ndoye continua. Ndoye ha l'accordo col Napoli da giugno. Ha anche tante offerte dall'estero, dalla Germania e dall'Inghilterra, ma sta dando priorità al Napoli e vorrebbe questo tipo di trasferimento. Ma tra Napoli e Bologna non siamo vicini al traguardo. Il Napoli continua a contattare il Bologna, ma al momento le offerte non soddisfano la proprietà del Bologna. Il discorso in questo momento tra i due club è bloccato, ma il Napoli continua a spingere.

Al Napoli vengono offerti anche altri esterni offensivi perché dopo Lang ne deve fare un altro. Grealish, ad esempio, è tra questi ma non scalda particolarmente i cuori della dirigenza azzurra. Grealish resta un giocatore fuori dai piani del Manchester City, che deve trovare una sistemazione. I suoi agenti sono gli stessi che hanno fatto l'operazione Gilmour-Napoli un anno fa, i rapporti dunque sono molto buoni. Grealish è stato proposto come opportunità per questa finestra di mercato, ma è un giocatore che non scalda, non è considerato una priorità. Il Napoli vuole un esterno con caratteristiche diverse. E poi Grealish ha un ingaggio diverso da Ndoye. Per Ndoye si continua a trattare, il Napoli prova a inserire una contropartita, ma il Bologna non ha dato ancora il via libera".