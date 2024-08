Ultim'ora Sky - Blitz Manna, l’obiettivo principale è chiudere Gilmour. Poi Lukaku e McTominay

Gli interessi del Napoli in Inghilterra non si fermano soltanto a Gilmour.

Il direttore sportivo Giovanni Manna è in Inghilterra, l’obiettivo principale del Napoli è quello di andare a chiudere definitivamente l’acquisto di Billy Gilmour con il Brighton e poi eventualmente quello di parlare con il Chelsea per Romelu Lukaku. Ci sono state delle difficoltà nella trattativa per il centrocampista scozzese, tra queste c’è quella che il Brighton deve anche prendere il sostituto che è stato individuato in O’Riley del Celtic.

Gli interessi del Napoli in Inghilterra non si fermano soltanto a Gilmour, c’è anche un discorso in piedi per Scott McTominay ma c’è bisogno di budget per andare a chiudere questa operazione con il Manchester United. C’è poi il discorso in piedi con il Chelsea, sia per Romelu Lukaku che per Victor Osimhen. Per il belga il Napoli ha offerto un prestito con obbligo di riscatto su una cifra complessiva compresa di bonus di 30mln di euro. A questa cifra proposta il Chelsea ancora non ha risposto. E poi l’interesse del Chelsea, che al momento rimane ancora sopito, per Osimhen, che non per sua volontà sta bloccando il mercato del Napoli. A riferirlo ai microfoni di Sky Sport 24, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti.