Sky DE - Adeyemi, il Napoli ha offerto 40mln ma non vuole spostarsi a gennaio: la situazione

Il Napoli continua la caccia al sostituto di Kvhicha Kvaratskhelia, secondo Sky Sport Germania un giocatore è da depennare dalla lista.

Patrick Berger, giornalista di Sky DE, scrive su X: "Il Napoli ha fatto un approccio verbale per Karim Adeyemi - circa 40mln di euro. Tuttavia, l'ala non vuole lasciare il club in inverno, e il Borussia Dortmund non è disposto a vendere il giocatore in questo momento. La situazione potrebbe tornare interessante in estate. Garnacho e Zhegrova restano candidati al Napoli".

🚨 Napoli have made a verbal approach for Karim Adeyemi — around €40m. However, the winger does not want to leave the club in the winter, and Borussia Dortmund are not willing to sell the player at this time. #BVB 🇮🇹



The situation could become interesting again in the…