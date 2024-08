Sky, Di Marzio: "Lukaku si farà ad ogni costo, Manna lavora per portarlo anche prima di cedere Osimhen"

"Le trattative per portare il belga a Napoli stanno accelerando ed entrando sempre più nel vivo e anche questo affare si farà".

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato delle trattative del Napoli al Giornale.it: "Lukaku si farà anche prima della cessione di Osimhen? Per me alla fine si farà perché è quello che vuole Conte e anche Manna sta lavorando per portarlo a Napoli anche prima della cessione di Osimhen che tarda ad arrivare.

Secondo me si fa ad ogni costo anche perché il Chelsea non può tenersi questo problema in casa per l'ennesimo anno. Le trattative per portare il belga a Napoli stanno accelerando ed entrando sempre più nel vivo e anche questo affare si farà. Per quanto riguarda Osimhen invece bisogna aspettare le mosse del Psg che magari potrebbe arrivare a ridosso degli ultimi giorni di mercato con un'offerta più bassa di quella desiderata dal Napoli per chiudere la trattativa. Attenzione anche all'Arsenal che potrebbe puntare forte sul nigeriano. Conoscendo De Laurentiis non è molto contento di avere due ingaggi come quelli di Osimhen e di Lukaku al 1° di settembre qualora non si riuscisse a vendere il nigeriano, però la volontà di Conte è chiara".