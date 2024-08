Ultim'ora Sky - Domani sbarca McTominay! Gilmour in stand-by, prima offerta ufficiale per Ebimbe

A riferirlo ai microfoni di Sky Sport 24, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti.

E’ stata rimandata a domani la partenza di Scott McTominay in Italia, l’accordo col Manchester United non è in discussione: 30,5 milioni di euro. Bisogna solo formalizzare alcuni passaggi con dei documenti che devono essere scambiati tra le due società e poi arriverà l’ok al viaggio e alle visite mediche.

Non finisce qui il mercato del Napoli. Se su Billy Gilmour si registra una frenata non voluta dal Napoli, perché si è infortunato O’Riley, il suo sostituto al Brighton. Per il momento è una fase di stand-by. Il Napoli guarda anche all’esterno di destra, ha fatto già un’offerta ufficiale all’Eintracht di Francoforte per Dina Ebimbe. Per il momento si lavora per il prestito con diritto di riscatto. A riferirlo ai microfoni di Sky Sport 24, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti.