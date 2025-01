Ultim'ora Sky - Non solo Chiesa: il Napoli può investire i soldi di Kvara su Frattesi o Pellegrini

Avanza spedita la trattativa che potrebbe portare Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain. Il Napoli vuole 80 milioni cash senza contropartite, mentre il club francese vorrebbe inserire Milan Skriniar nell’affare.

Se la trattativa dovesse arrivare alla fumata bianca, chi potrebbe arrivare al posto dell’ex Dinamo Batumi? Il Napoli ha varie idee. Una delle tante, riferisce Sky Sport, è Federico Chiesa in prestito negli ultimi giorni di mercato. Il club azzurro però potrebbe puntare su un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto a Billing e agli altri calciatori presenti in organico. I nomi sono due: Davide Frattesi e Lorenzo Pellegrini. L’Inter non vuole rinforzare una diretta concorrente come il Napoli, lo valuta 45 milioni di euro e c’è la Roma molto forte sul classe 1999. L’alternativa è il capitano della Roma, con il quale c’era un accordo ma il gol nel derby ha cambiato le cose.