Ultim'ora Sky - Non solo Gilmour, il Napoli su McTominay. Ma lo United non apre al prestito

Mosse a centrocampo per il Napoli che non si fermano a Gilmour. In attesa di piazzare altrove Cajuste(saltato il trasferimento al Brentford) il club di De Laurentiis potrebbe virare su Scott McTominay del Manchester United.

I Red Devils però non aprono alla formula del prestito, formula proposta dal Napoli. Per affondare il colppo serve prima la partenza di Folorunsho, che piace sempre alla Lazio. A riferirlo è Sky Sport.