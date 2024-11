Sky - Rinnovo Kvara, ADL non intende cambiare l’offerta: molto dipende dalla clausola

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte delle ultime sul mercato del Napoli: “Kvara può essere venduto a gennaio? Il Napoli è convinto d'aver fatto tutto nel miglior modo possibile. Il presidente De Laurentiis ha presentato un'offerta importante e non ha intenzione di cambiarla. Molto si gioca attorno al valore della clausola. Eventuali nuovi interessamenti aiuteranno a capire la situazione, ma il Napoli aspetterà e non lo venderà sicuramente a gennaio, perché il georgiano può spostare gli equilibri contro ogni avversario. Il suo rendimento non ha subito ripercussioni della trattativa non ancora conclusa.

Bisogna capire se il rinnovo sia un modo per restare in Campania o solo un passaggio propedeutico ad una cessione al prezzo che vuole il club azzurro, che dopo il prolungamento avrebbe maggiore potere contrattuale. Se la clausola deve essere bassa, tanto vale non inserirla. Il PSG aveva offerto 100 milioni? Esatto. Per questo, tanto vale negoziare il cartellino con chi voglia acquistarlo, anziché inserire una clausola non alta. Kvara ha la necessità di fugare i dubbi su cosa accadrà nel suo futuro dopo il rinnovo, ed anche il Napoli vuole capire cosa voglia fare il calciatore”.