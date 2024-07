Sky - Simeone può lasciare Napoli: la Lazio ci pensa per sostituire Immobile

Il Napoli lavora al mercato in uscita ed a breve potrebbe esserci un'offerta anche dalla Lazio. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club di Lotito sta pensando al post Ciro Immobile: dopo il trasferimento dell'attaccante italiano al Besiktas, i biancocelesti sono tornati a pensare all'ipotesi che porta a Giovanni Simeone.

Secondo Sky Sport, con il solo Castellanos in rosa la dirigenza cerca il migliore rinforzo per l'attacco di Marco Baroni. Un nome che la Lazio potrebbe prendere in considerazione è quello dell'argentino del Napoli che ha trovato poco spazio e potrebbe pensare di cambiare aria. Il classe 1995 è reduce da una stagione da 3 gol in 37 presenze fra tutte le competizioni.