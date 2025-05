Sprint De Bruyne, il Napoli vuole chiudere entro lunedì! Si accelera per le firme

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna lo ha confermato, De Bruyne è vicino. Si attendono novità su firma e annuncio ufficiale. Sul suo canale Youtube arrivano aggiornamenti sul mercato del Napoli da parte di Fabrizio Romano. Si parla in modo particolare di Kevin De Bruyne che è ormai ad un passo.

"Manna ha confermato come le parti siano davvero vicine. Ci risulta che l'affare non sia a rischio. E' una questione di tempo e pazienza. La macchina burocratica del Napoli è pesante, serve tempo. Lavorare a contratti del genere per giocatori così importanti richiede del tempo. Dunque affare non a rischio. Il Napoli vuole chiudere tutto entro il 2 giugno, ovvero quando De Bruyne terminerà le sue vacanze. Il Napoli vuole arrivare alle firme il prima possibile".