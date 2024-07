Ufficiale Stavolta il Wolverhampton ha mollato: l'ex obiettivo Kilman al West Ham per oltre 47mln

Stavolta, a differenza della scorsa estate, il Wolverhampton ha deciso di cedere Maximilian Kilman, vecchio obiettivo del Napoli la scorsa estate. Il centrale classe '97 originario di Londra lascia i Wolves grazie ad un'offerta super del West Ham da 47,5 milioni di euro. Decisivo il prezzo alzato della proposta, inizialmente di 30 milioni di euro rispedita al mittente.

Le prime parole di Kilman: "È una sensazione incredibile essere un giocatore del West Ham United. Non appena sono venuto a conoscenza dell'interesse del club, era un'opportunità che desideravo perseguire, quindi non potrei essere più felice di essere qui". Ritroverà Lopetegui: "Mi è piaciuto molto lavorare con Julen durante il suo periodo al Wolves - è un allenatore di prim'ordine e qualcuno da cui ho imparato molto, e sono sicuro che continuerò a migliorare come giocatore sotto la sua gestione qui. Il West Ham è un club enorme e sento che questo è il naturale passo avanti nella mia carriera. Giocare davanti a una tifoseria appassionata, con 62.500 tifosi che ogni due settimane riempiono il London Stadium, è qualcosa che mi entusiasma moltissimo".