Ultim'ora Suzuki-Napoli, Romano: "Contatto col Parma, ma ducali molto rigidi"

Gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno parlato delle operazioni del Napoli sul canale Youtube 'Fabrizio Romano': "Suzuki è il portiere che il Napoli vorrebbe inserire all'interno della propria rosa per alzare il livello di competizione con Meret, per poi andare ad affrontare Champions e campionato ad alto livello. Ma aggiorno sul fatto che c'è stato un contatto tra Napoli e Parma, ma il Parma è molto rigido sulla cessione di Suzuki, non vorrebbe lasciarlo partire.

Invece il Napoli ha fatto certamente una proposta molto importante a Jonathan David, parliamo di una storia di una ventina di giorni fa, in cui il Napoli ha fatto una proposta anche economicamente molto allettante, ma quella è un'operazione che non è mai stata poi formalmente definita. Quella di Jonathan David resta una situazione non risolta ad oggi. Sì, perché di fatto dalla conferma di Antonio Conte in poi l'operazione è completamente congelata, è in stand by. Non so se ci sono i presupposti per che questa trattativa possa ripartire, ma confermo che sembra che a livello tecnico Conte voglia andare su altri tipi di profili. Ad esempio un giocatore, giusto per aggiungerlo, che abbiamo già nominato nei nostri video e che nomino anche oggi, è Bonny del Parma, che è un giocatore che al Napoli piace tantissimo, ma non è l'unico. Sappiamo che il Napoli si muove spesso su obiettivi diversi per la stessa posizione prima di prendere una scelta".