Napoli-Ndoye, Gazzetta: "Chiesti 40mln più Raspadori in prestito"

vedi letture

Dan Ndoye è il primo obiettivo del Napoli per le corsie esterne d'attacco. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiegando che il Bologna ha chiesto anche di inserire Raspadori nell'affare. "Il club di De Laurentiis avrebbe voluto l’ala svizzera già a gennaio: in quel caso fu proprio il giocatore a voler chiudere la propria annata a Bologna, e la chiosa è stata vincente col gol di Coppa Italia.

Il fatto che Conte possa tornare all’attacco per Dan è quasi scontato. Ma il Bologna basa tutto su un concetto: che siano due operazioni distinte. Tradotto: 40 milioni (o 35 più vari bonus) per la cessione dello svizzero e prestito – magari oneroso – nell’eventualità in cui Giacomo Raspadori possa scegliere di cambiare aria".