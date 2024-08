The Sun - Osimhen si avvicina al Chelsea: al Napoli 39mln di sterline più due giocatori!

Il Chelsea è sul punto di aggiudicarsi Victor Osimhen in cambio di due giocatori per un valore complessivo di 85 milioni di sterline. Nella trattativa col Napoli sono compresi Romelu Lukaku e Cesare Casadei più 39 milioni di sterline.

Ma lo scambio rappresenterebbe una perdita spropositata per il Chelsea, che otterrebbe di fatto 46 milioni di sterline per due giocatori che negli ultimi tre anni sono costati loro complessivamente 114,5 milioni di sterline. A riferirlo è The Sun.