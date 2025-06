Tmw - Juanlu Sanchez, il Napoli ha accelerato: le cifre dell'operazione

Il Napoli è alla ricerca di un vice-Di Lorenzo, in quanto Pasquale Mazzocchi verrà molto probabilmente ceduto. In pole c'è il nome di Juanlu Sanchez, laterale destro in forza al Siviglia e nel giro della Nazionale spagnola Under 21. Il direttore sportivo Giovanni Manna è andato personalmente in Spagna per trattare negli scorsi giorni: la volontà degli azzurri per il classe 2003 è chiara, si cerca di chiudere al più presto.

A questo proposito, il giornalista di Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, riferisce le ultime: "Le attenzioni del direttore sportivo Manna si stanno spostando anche sulla fascia. Proprio nelle ultime ore c’è stata un’accelerata per Juanlu Sanchez del Siviglia, classe 2003, laterale di destra ma in grado di adattarsi benissimo anche al ruolo di quinto. Il Siviglia è partito da una richiesta vicina ai 20 milioni di euro ma le parti stanno trattando per arrivare a breve un’intesa sui 15 milioni, con lo spagnolo che ha già dato il suo ok al trasferimento".