Tmw - L’Empoli guarda in casa Napoli: chiesto Natan, sondaggio anche per Cajuste

L'Empoli guarda al Napoli per un'eventuale collaborazione per i giocatori in esubero. Per questo c'è stata un approccio fra i due club per il difensore brasiliano Natan, per cui ci può essere un prestito con diritto di riscatto - e probabile controriscatto in favore del Napoli - per avere più spazio rispetto a un reparto che attualmente è decisamente affollato con gli arrivi di Rafa Marin e Buongiorno. Natan piace molto come profilo e gli azzurri potrebbero vedere di buon occhio un anno di apprendistato in Toscana, anche per crescere rispetto a una stagione da comprimario come la scorsa.

Poi c'è la questione Jens Cajuste. L'Empoli, secondo quanto raccolto da TMW, sta cercando in quella zona di campo e per quanto rimbalza da fonti vicine al club partenopeo, ecco che c'è stato un sondaggio anche per lui. Ci sono altri club interessati dalla Serie A, come Fiorentina e Genoa, mentre ha rifiutato nei giorni scorsi l'offerta del Galatasaray perché vorrebbe rimanere in Italia.

Il Napoli, da par suo, nel momento in cui la cessione di Cajuste diventerà realtà, potrà far partire l'assalto a Billy Gilmour del Brighton. Il 23enne scozzese è una precisa richiesta di Conte, portando con il suo arrivo muscoli e intelligenza tattica al centrocampo partenopeo. Proposti 10 milioni, ne servono almeno due in più. Il Napoli può alzare l'offerta, a maggior ragione se dovesse riuscire a portare a termine la vendita di Cajuste.