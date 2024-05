Tutti pazzi per Gudmundsson: è un pallino di ADL che ne ammira due aspetti

Non facile però trovare l'accordo con il club rossoblù che gioca sulla tanta concorrenza.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutti pazzi per Gudmundsson: Inter, Juve e Napoli mettono le carte sul tavolo. Così titola il portale di Sportmediaset, che prova a fare il punto sull'interesse del club azzurro per il talento del Genoa: "E il Napoli? Gudmundsson è un pallino di De Laurentiis che ne ammira qualità e fantasia. I dirigenti del Napoli si sono informati sulla fattibilità dell'operazione, e una mano potrebbe arrivare dalle diverse uscite previste in attacco.

Non facile però trovare l'accordo con il club rossoblù che gioca sulla tanta concorrenza. A proposito: gli inglesi potrebbero entrare a gamba tesa saltando avanti a tutti grazie ai tanti milioni disponibili, ma al momento solo il Tottenham si è fatto avanti oltremanica".