Tutti vogliono Leoni: quanta concorrenza per il 2006 seguito da Manna

Napoli e Inter sono sul centrale classe 2006 Giovanni Leoni, un giocatore di prospettiva molto interessante

Napoli e Inter, ma non solo, sono sul centrale classe 2006 Giovanni Leoni, un giocatore di prospettiva molto interessante. Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola scrive: "Ieri l'Inter ha avuto un nuovo summit in sede con Accardi, d.s. della Sampdoria.

Il club doriano ha riscattato Leoni per 1,5 milioni dal Padova, in Serie A hanno chiesto informazioni Fiorentina, Torino, Juventus e Napoli (pronto a investire 5 milioni e lasciarlo in prestito alla Samp per due stagioni). La Samp non vorrebbe cederlo subito, ma al tempo stesso i blucerchiati hanno bisogno di fare cassa. La valutazione di Leoni è di circa 6-7 milioni, cifra alta per l’Inter che, in caso di acquisto, lascerebbe il difensore a Genova per almeno un’altra annata".